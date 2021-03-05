شكرا لقرائتكم خبر عن ربع أعضاء برلمانات العالم نساء.. والتساوي العددي يحتاج إلى نصف قرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف-رويترز

قال الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعة، إن أكثر من ربع أعضاء برلمانات العالم نساء، بعدما زاد عددهن قليلاً خلال عام 2020، لكن الزيادة بطيئة على نحو يجعل التساوي العددي مع الرجال بعيدة إلى حوالي نصف قرن بحسب معدل الزيادة الحالي. وفي تقريره السنوي (النساء في البرلمان) قال الاتحاد الذي يضم 179 برلماناً وطنياً و13 برلماناً إقليمياً: «رغم أن التقدم كان مطرداً خلال السنوات الماضية، فإنه ما زال بطيئاً بطئاً مؤلماً». وقال الاتحاد الذي يتخذ من جنيف مقراً له: «بالمعدل الحالي، ستمضي 50 سنة أخرى قبل تحقيق التساوي بين الجنسين في برلمانات العالم». وشكلت النساء 25.5 في المئة من أعضاء البرلمانات في 2020 بزيادة نسبتها 0.6 في المئة على عام 2019. وفي عام 1995 كانت نسبة النساء 11.3 في المئة فقط. وهناك دول لا توجد نساء في برلماناتها، مثل بابوا غينيا الجديدة، وميكرونيزيا، وفانواتو. وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج للصحفيين، إن تحديد حصص لتمثيل المرأة أمر مهم، لإحراز المزيد من التقدم. وأشاد بالتقدم في دول مثل الولايات المتحدة، حيث نسبة النساء في الكونجرس بمجلسيه 26.9 في المئة. وإجمالاً توجد في الأمريكتين أعلى نسبة من المشرّعات وهي 32.4 في المئة.