شكرا لقرائتكم خبر عن تسيتسيباس إلى ربع نهائي «روتردام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روتردام (هولندا) - أ ف ب

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً، الدور نصف النهائي لدورة روتردام الهولندية في كرة المضرب،، بفوزه، الجمعة، على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و6-3 و7-5. ويأتي تأهل اليوناني البالغ 22 عاماً، إلى نصف النهائي بعد أسبوعين على وصوله إلى المربع الأخير لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام لهذا الموسم، وقد بات المرشح الأوفر حظاً لإحراز اللقب بعد الخروج المبكر لكل من الروسي دانييل مدفيديف، والألماني ألكسندر زفيريف. واحتاج تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً إلى ساعتين و43 دقيقة، لكي يحقق فوزه الثالث من أصل ثلاث مواجهات له مع خاتشانوف، ومواصلة مشواره نحو اللقب السادس في مسيرته، لكن عليه أولاً التركيز على تخطي عقبته التالية في نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من مباراة الروسي أندري روبليف الثامن، والفرنسي جيريمي شاردي.