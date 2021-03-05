شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم «المركزي» اللبناني يلوّح بمقاضاة «بلومبرج» بعد تقرير «مكذوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت-رويترز

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الجمعة، إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة «بلومبيرج» بعدما نشرت تقريراً «مكذوباً» يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه. ونفت واشنطن التقرير عن دراسة فرض عقوبات على سلامة. وكانت «بلومبيرج» قالت إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة الذي خدم فترة طويلة في منصبه، مع تسارع تحقيق موسع في الاختلاس المزعوم للأموال العامة في البلاد.