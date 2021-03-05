شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العروبة والبطائح ومسافي في دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أبقى العروبة على مركزه الثاني بفوز مهم على ضيفه الحمرية 2-صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب العروبة في افتتاح مواجهات الجولة الـ15 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجل هدفي العروبة النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 46، والبرازيلي رودريجو في الدقيقة 85. وبهذا الفوز يخطو الفريق العرباوي خطوة كبيرة تجاه حلم الصعود رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الإمارات المتصدر الذي يقابل العربي، السبت، فيما توقف رصيد الحمرية عند الـ18 نقطة السابقة وتراجعت حظوظه كثيراً في المنافسة. وعلى ملعبه، حقق البطائح فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد عبدالله مسفر على حساب ضيفه التعاون بهدف وحيد أحرزه البلجيكي وليام أووسو في الدقيقة 30، وبهذا الفوز يرفع البطائح رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وبقي التعاون بنقاطه الـ17. وعلى ملعب الذيد، استعاد مسافي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الست الماضية بالفوز على أصحاب الأرض 1-2، سجل لمسافي الإيفواري إبراهيما دياكيتي في الدقيقة 33، والكاميروني ماريوس في الدقيقة 83، فيما أحرز عبدالله مهدي هدف الذيد الوحيد، وبهذا الفوز يرفع مسافي رصيده إلى 15نقطة، فيما بقي الذيد قابعاً في المؤخرة بنقطتين. وتختتم الجولة الـ15 السبت، بإقامة مباراتين، تجمع العربي مع الإمارات في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، ودبا الفجيرة مع دبا الحصن في الخامسة والنصف. وتعتبر مباراة النواخذة والحصن مصيرية للفريقين، والخاسر منهما سيبتعد عن صراع الصعود، ولدبا 19 نقطة في المركز الخامس، فيما للحصن 20 في المركز الرابع. وتبدو مباراة الإمارات والعربي مهمة لـ«الصقور»، فالفوز فيها يرفع رصيد الإمارات إلى 31 نقطة ويجعله على بعد 4 نقاط من إعلان صعوده، بينما يتطلع العربي إلى نتيجة جيدة أخرى والوصول إلى 19 نقطة.