شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. 379 ألف وظيفة جديدة تخفض نسبة البطالة إلى 6.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن عدد الوظائف التي أحدثت في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً كبيراً في شباط/ فبراير معظمها في الحانات والمطاعم بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد-19»، وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.

وقالت الوزارة إنه تم إحداث 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في كانون الثاني/يناير الذي تم تعديل أرقامه بشكل كبير لتصل إلى 166 ألفاً بدلاً من 49 ألفاً تم الإعلان عنها من قبل. الرقم أكبر أيضاً من مئتي ألف كان يتوقعها المحللون. من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.2 في المئة بدلاً من 6.3 في المئة في كانون الثاني/يناير.

وتم خلق هذه الوظائف بشكل خاص في قطاعات الحانات والمطاعم، لكن أيضاً في أنشطة أخرى مرتقبة بالترفيه والسكن وكذلك في أجهزة صحة ومبيعات بالمفرق والصناعات. في المقابل، فإن الوظائف المرتبطة بالتعليم والبناء والنشاط المنجمي تراجعت.

وهذه الأرقام الجيدة تشير إلى أنه تم تجاوز الأسوأ في هذه الأزمة وأن رؤساء الشركات الذين تنتعش أنشطتهم، باتوا الآن يتطلعون إلى الطفرة الاقتصادية المحدودة المرتقبة في الربيع. ويرتقب أن تمهد حملة التلقيح الواسعة النطاق والمساعدات العامة الضخمة التي وصلت للأمريكيين، الطريق أمام استهلاك كبير.

لكن لا يزال يتعين خلق المزيد من فرص العمل للعودة إلى مستوى ما قبل الوباء، لأن الأزمة قضت على 22 مليون وظيفة، تم إعادة إنشاء نصفها فقط. في المقابل، لم يتراجع معدل البطالة إلا بشكل طفيف جداً ليصل إلى 6,2% بعد بلوغ 6,3% في كانون الثاني/يناير. وكان ينتظر أن يبقى على حاله.

إلا أن بداية الانتعاش هذه لم يستفد منها كل الشعب لأن العمال من الأصول الإفريقية هم الوحيدون الذين شهدوا زيادة في معدل البطالة لديهم، من 9.2% إلى 9.9%. وتمت مراجعة الأرقام أيضا لشهر كانون الأول/ديسمبر الذي شهد إلغاء وظائف للمرة الأولى منذ نيسان/إبريل 2020. وإلغاء الوظائف كان أكبر مما كان متوقعاً ليصل إلى 306 آلاف بدلاً من 227 ألفاً.