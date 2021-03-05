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​في 3 نقاط.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال شوقي، في تصريحات له عبر "فيسبوك": "الشائعات تنتشر لإثارة البلبلة طوال العام الدراسي، ولذلك نود التذكرة بما أعلنته الوزارة في 18 فبراير الماضي بخصوص الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية".

وجاءت ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية:

1- لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

2- الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولم يحصل على 25% في المادة، عليه التقدم لامتحان تكميلي، وُيعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

3- يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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