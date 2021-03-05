التقرير حول منشأ كورونا سيصدر منتصف مارس

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنّ التحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس الجاري.

وأرسلت المنظمة، في يناير الماضي، فريقاً من الخبراء إلى مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها المرض لأول مرة نهاية العام 2019.

وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس، في تصريحات الخميس أمام مندوبي الدول الأعضاء، إنّ «الفريق يعمل على التقرير النهائي وعلى ملخص (...) سيصدران في وقت واحد خلال أسبوع 15 مارس».

وأضاف «أعلم أن العديد من الدول الأعضاء يتطلعون بشدّة لرؤية التقرير» و«أنا أيضاً بالطبع».

ووعد المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، بأن تكون الدول الأعضاء أول من يطلع عليه «قبل نشره»، وبأن تستعرض النتائج أمامها.

كانت منظمة الصحة أعلنت بداية أنّ فريق الخبراء سيصدر سريعاً تقريراً أولياً قبل تقريره النهائي، ولكن تم التخلي عن التقرير الأولي في فبراير الماضي.

كان الخبراء استعرضوا، خلال مؤتمر صحفي في ختام مهمتهم في ووهان، مختلف فرضياتهم حول انتقال فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 من الحيوان إلى الإنسان.

وبدا أنهم استبعدوا فرضية تسرّب الفيروس من معهد ووهان لعلوم الفيروسات، كما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترجّح.

بيد أنّ المدير العام لمنظمة الصحة أكد، بعد مدّة، أنّ «كلّ الفرضيات ما زالت مطروحة على الطاولة».