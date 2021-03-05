البابا في العراق: كفى تطرفاً وعدم تسامح ولتصمت الأسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، نداءً ملحاً إلى وضع حد للعنف والمعارك والتطرف والتحزب وعدم التسامح خلال أول يوم من زيارته التاريخية إلى العراق.

وحظي البابا باستقبال رسمي من قبل الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين. كما لقي احتفالات شعبية.

فور وصوله، تطرق إلى كل المواضيع والقضايا التي يعاني منها العراق خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح. وقال «لتصمت الأسلحة! ولنضع حداً لانتشارها هنا وفي كل مكان! ولتتوقف المصالح الخاصة، المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان المحليين. ولنستمع لمن يبني ويصنع السلام».

وأضاف «كفى عنفاً وتطرفاً وتحزبات وعدم تسامح! ليعط المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معاً هذا البلد في الجوار وفي مواجهة صريحة وصادقة وبناءة».

ودعا إلى «التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير شرعي».

وقال «ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك» من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدّد على ضرورة «ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية، وأن نؤمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين»، قائلاً «يجب ألا يعتبر أحد مواطناً من الدرجة الثانية».

وسمى الأيزيديين «الضَّحايا الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر».

وتعرض الأيزيديون للقتل والخطف والسبي والعبودية والاضطهاد خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء واسعة من العراق بين 2014 و2017.

ورحب الرئيس العراقي بالبابا قائلاً «فيما يحل بيننا قداسة البابا ضيفاً عزيزاً كريماً»، هناك «فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع» الديني والاجتماعي.

وتابع صالح «مسيحيو الشرق أهل هذه الأرض وملحُها، فلا يمكن تصور الشرق بلا المسيحيين»، مؤكداً أن «استمرار هجرة المسيحيين من بلدان الشرق ستكون له عواقب وخيمة على قدرة شعوب المنطقة نفسها في العيش المشترك».

وأوضح أن «مسيحيي العراق أهل هذه الأرض إلى جانب إخوانهم من الطوائف الأخرى. لاتزال أمامنا تحديات في سبيل تحقيق الإصلاحات وإن زيارة البابا فرصة تاريخية لدعم التنوع وهذه الزيارة فرصة للتأكيد على قيم المحبة والسلام».

وقال صالح إن «دور قداسة البابا الكبير في الحوار والتعايش هو موضع اعتزاز وتقدير العراقيين».

وأعرب عن تقديره لإصرار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على زيارة العراق، رغم التحذيرات من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ثم توجه البابا إلى كاتدرائية سيدة النجاة الكاثوليكية التي شهدت في نوفمبر 2010، عملية احتجاز رهائن انتهت بسقوط أكبر عدد ضحايا في المجازر التي استهدفت مسيحيي العراق، إذ قتل خلالها 44 شخصاً كانوا في الكنيسة وكاهنان وسبعة عناصر أمن.

وقال في الكنيسة في بغداد «نجتمع اليوم في كاتدرائية سيدة النجاة هذه، ونتبارك فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا هنا ثمن أمانتهم للرب... غاليًا». وأشار إلى «وجود دعوى تطويب مفتوحة» لهؤلاء «الشهداء».

والتقى البابا في الكنيسة أساقفةً وكهنة ورهبانًا وراهبات ومعلمي تعليم مسيحي ومسؤولين علمانيين في الكنيسة. وقال لهم «أشكركم... على بقائكم قريبين من شعبكم، وعلى دعمكم له، وسعيكم لتلبية احتياجات الشعب ومساعدة كل واحد على القيام بدوره في خدمة الخير العام. وحثهم على«المثابرة في هذا الاجتهاد».