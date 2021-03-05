كواليس “نافذة الجنة”… منطقة الأحباس بالدار البيضاء تشهد تصوير فيلم عن حقوق المرأة-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تشهد منطقة الأحباس، في الوقت الحالي، تصوير فيلم تلفزي جديد، يحمل عنوان “طيور الجنة”، من إخراج عبد الإله الجواهري.

ويشارك في بطولة الفيلم التلفزي، كل من عبد الحق بلمجاهد، ومريم الزعيمي، إلى جانب مريم باكوش، ومنال الصديقي، وعبد اللطيف شوقي، وآخرين.

وتحدث الممثل عبد الحق بلمجاهد، عن تفاصيل الفيلم المذكور، مشيرا إلى أنه يعالج مواضيع متعلقة بحقوق المرأة إبان فترة ماضية سبقت بداية العمل بمدونة الأسرة في المغرب.

وأكد مخرج العمل عبد اللطيف الجواهري أن الظروف التي يتم فيها تصوير الفيلم، غير عادية، بسبب جائحة كورونا التي تفرض شروطا احترازية إلزامية أثناء التصوير.

ويرتقب أن يعرض الفيلم الدرامي على شاشة القناة الأولى، غير أن تاريخ بثه غير محدد بعد، ولا يعرف طاقمه هل سيبث في الموسم التلفزي لشهر رمضان أو خارجه.