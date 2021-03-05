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عادل تاويل: سأعود إلى غناء الراب

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشف صانع المحتوى، المغربي عادل تاويل، عن نيته العودة إلى غناء الراب من جديد، بعدما انقطع عنه لفترة ليست بالقصيرة.

وصرح عادل تاويل لـ”اليوم 24″، أنه أخد الوقت الكافي للتحضير لعودة مميزة في فن الراب، مؤكدا، أن ذلك سيتحقق في المستقبل القريب.

عادل، هو صانع محتوى مغربي، فاز بالنسخة الأخيرة من برنامج صناع المحتوى العرب “سديم”، وتحقق المحتويات التي يقدمها عبر قناته بـ”يوتوب”، إقبالا كبيرا، كما تجد صدا طيبا.

وكان عادل تاويل قد قدم أغاني راب سابقا، كما خصص برنامجا عن جديد ساحة الراب في المغرب بشكل ساهم في بروز موجة الراب أكثر.

يذكر أن عادل تاويل يحتل اليوم الجمعة، المرتبة الثانية في قائمة “ترند يوتوب” بالمغرب، بفضل فيديو جديد، يوثق بشكل وثائقي لمفاجأة كرم من خلالها والديه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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