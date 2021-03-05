مسلسل الإقالة يتواصل.. حسنية أكادير “ينفصل” عن مدربه شبيل

جدة - عبدالحي حسين - انضاف شبيل مدرب حسنية أكادير لكرة القدم، لقائمة المدربين الذين تمت إقالتهم بالبطولة الاحترافية، بعدما تم الانفصال عنه من طرف إدارة الفريق السوسي، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت الغزالة السوسية في الآونة الأخيرة، بالقسم الاحترافي الأول.

ولم يشفع لشبيل مروره رفقة فريقه لربع نهائي كأس العرش، للبقاء على رأس العارضة التقنية للحسنية، وكان كان “اليوم24″، قد أشار في مقال سابق، أن إدارة الغزالة السوسية تتجه لإقالة مدرب الفريق، وأن مباراة الكوكب ستحسم الأمور بشكل كبير.

وعلم “اليوم24″، من مصادره أن هناك اسمين في اللائحة لتعويض شبيل، ويتعلق الأمر بكل من بيدرو، ورضا الحكم، الذي يعتبر الأقرب لقيادة سفينة الحسنية في باقي الدورات، وأن تفاصيل صغيرة تفصل الطرفين لإتمام العقد.