“عودة المياه إلى مجاريها”… “ليديك” تعلن عودة التزويد بالماء الصالح للشرب بعد تأثره بأشغال الطرامواي

جدة - عبدالحي حسين - قالت شركة “ليديك”، اليوم الجمعة، إنه تمت إعادة خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب من الزبناء المعنيين بأشغال تحويل قناة رئيسية للماء الشروب على مستوى شارع عقبة ابن نافع، من أجل تحرير الطريق لإنجاز الخطين 3 و 4 من “طراموي” الدار البيضاء، وذلك منذ الساعة السادسة صباحا.

واستغرقت الأشغال السالفة الذكر، بحسب “ليديك”، حوالي 12 ساعة عوض 18 ساعة، وبالتالي تقليص الأجل الإجمالي لإعادة الخدمة إلى 6 ساعات مقارنة مع الأجل التوقعي.

وأوضحت الشركة نفسها، أن أشغال تحويل قناة رئيسية للماء الشروب على مستوى شارع عقبة ابن نافع، تمت بنجاح، وذلك لتحرير الطريق لإنجاز الخطين 3 و 4 من “طراموي” الدار البيضاء. وقد شملت هذه المرحلة الثانية والأخيرة من الأشغال عزل قناة متواجدة وربطها بقناة جديدة مهيكِلة (قطرها 80 سنتيمترا) على طول 860 مترا.

وكانت شركة ” ليديك”، أعلنت الأربعاء الماضي، عن اضطراب في تزويد الماء الشروب، قد يصل إلى حد انقطاعه؛ وذلك لمدة يتوقع أن تصل إلى 18 ساعة ابتداء من يوم الخميس 4 مارس على الساعة السادسة مساء، وإلى غاية اليوم الموالي الجمعة 5 مارس على الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضحت “ليديك”، أن هذه الاضطرابات تأتي على خلفية المرحلة الثانية والأخيرة لورش ربط قنوات مهيكِلة جديدة بشبكة تزويد الماء الشروب، في إطار مشروع إنجاز الخطين الثالث والرابع من “طرامواي” الدار البيضاء، وذلك يوم غد الخميس ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وتشمل هذه الأشغال، بحسب “ليديك”، عزل القناة المتواجدة على مستوى شارع عقبة بن نافع وربطها بقناة جديدة مهيكِلة (قطرها 80 سنتيمترا) على طول 860 مترا.

وبالنسبة للمناطق المعنية، باضطرابات في تزويد الماء الشروب، جماعة تيط مليل وبعض الأحياء التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وهي كالتالي: مناطق الحديقة والتشارك، واللتان ستعرفان ضغطا منخفضا للماء.

بالإضافة إلى انقطاع محتمل للماء الشروب، في مناطق أخرى، مثل السلام أهل الغلام، أكدال 2، الزبناء الخواص، ثم الصناعيين المتواجدين على طول الطريق الوطنية رقم 9؛ فضلا عن ️انقطاع تزويد الماء الشروب في كل من تجزئة نعيم والبركة.

