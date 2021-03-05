الدوزي يصدر “صبارة” للاحتفاء بالمرأة المغربية

جدة - عبدالحي حسين - يستعد الفنان عبد الحفيظ الدوزي، للعودة إلى الساحة الفنية، من خلال عمل جديد، يحمل عنوان “صبارة”، سيصدره في الثامن من مارس الحالي.

وبدأ الدوزي في الترويج لجديده، من خلال “فيديو” تسويقي، مشيرا من خلال منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن عنوانه هو “صبارة “و هو” هدية خاصّة مني لكلّ النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.

وأضاف الدوزي بخصوص عمله الجديد : “هو تكريم لكل امرأة ضحّت في حياتها بالكثير… لكل من قاست وصبرت من أجل إسعاد الآخرين… لأنكن عماد المجتمع وأساسه”.

وتعامل الدوزي في أغنية “الكليب” مع كاتب الكلمات والملحن جلال الحمداوي، الذي أشرف على التوزيع كذلك.

ويظهر من خلال “الفيديو” الترويجي حضور ممثلين مغاربة في “الكليب”، ما يوحي أنه عمل مرتبط بمسلسل مغربي، من ضمن أبطاله الممثلون سعيد باي، ومحمد الشوبي، وعزيز داداس، وآخرون.