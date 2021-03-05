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الأردن يدين استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالسعودية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دان الأردن اليوم الجمعة استمرار مليشيات الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالمملكة العربية .

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في تصريح صحفي موقف بلاده الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال "الإرهابية" المتكررة والتصعيد "الخطير" باستهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الاعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الانساني.
وشدد على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها مؤكدا أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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