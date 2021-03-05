شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: اعتقال مسلح وإحباط عملية طعن في مارسيليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحبطت الشرطة الفرنسية، اليوم (الجمعة)، عملية طعن، واعتقلت مسلحاً بعد الاشتباه في محاولته تنفيذ عملية طعن في مارسيليا. وقال شهود عيان، إن المشتبه به كان يحمل سكيناً ويتجول قرب مدرسة يهودية، إلا أن دوافعه لم تكن واضحة.

يذكر أن مارسيليا شهدت العديد من عمليات إطلاق النار والطعن التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وفي فبراير 2020 طعن شخص اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مدينة مارسيليا جنوب البلاد، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وفي يناير 2017 هاجم شخص عدداً من المارة في محطة سان شارل للقطارات بمدينة مارسيليا الفرنسية مستخدماً سكيناً وأسقط قتيلتين.