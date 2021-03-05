افتتاح مميز لمهرجان الشارقة للجواد العربي

تألقت خيول مرابط دبي وعجمان والصقران، في انطلاقة منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي بنسخته الـ22 والمقام على المضمار الرملي بنادي الشارقة للفروسية بمشاركة 282 جواداً تمثل 11 دولة. وكانت منافسات اليوم الأول قد أقيمت من خلال 3 أشواط مخصصة للمهرات بعمر سنة وسنتين و3 سنوات. شهد منافسات اليوم الأول وتتويج الفائزين الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية مدير البطولة، وأحمد الحمودي مدير الموارد البشرية بمطار الشارقة. وفي تفاصيل نتائج اليوم الأول بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة والمقسم لفئتين «أ» و «ب»، تألقت المهرة «ع ج غزالة» لمربط عجمان، وحققت 91.25 نقطة، فيما حلت بالمركز الثاني «باهية إس بي إم» لسلطان عبدالعزيز محمد إبراهيم لوتاه محققه 91.00 نقطة، ثم «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بنفس رصيد النقاط. وفي القسم «ب» نالت «ع ج تلة» لخليفة علي عبيد الكتبي محققه 92.50 نقطة، ونالت المركز الثاني «دي لين» لمربط دبي برصيد 92.13 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «ع ج سروج» لخليفة علي عبيد الكتبي. وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين في الفئة «أ»، فازت بالمركز الأول «إس كيو الجوهرة» لمربط الصقران للخيول العربية، فيما نال المركز الثاني «شموخ البطين» لمربط البطين، وحلت ثالثاً «غالية مغيدر» لحسن سيف الزعابي. وبالقسم «ب» من الشوط نفسه، نالت «إم دي إس هند» لقصي محمد عبيدالله المركز الأول، وحلت «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام في المركز الثاني، وجاءت «م ع جوهرة» لمحمد خلف العتيبة ثالثة. وفي الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، فازت «دي جودي» لمربط دبي للخيول العربية بالمركز الأول، ونالت المركز الثاني «جورية البستان» لإسطبلات البستان، فيما ذهب المركز الثالث لـ «دي شعلة» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم. وتقام السبت منافسات اليوم الختامي.

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