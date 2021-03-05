شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء حاسم بين شباب الأهلي والشارقة على لقب دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام في الثامنة من مساء السبت، مباراة إياب الدور النهائي لدوري الإمارات لكرة السلة، والتي ستجمع الشارقة حامل اللقب مع شباب الأهلي وصيف النسخة السابقة،على صالة «الملك»، والتي ستكون مواجهة نارية، حيث يطمح «الفرسان» لتجديد انتصاره على الشارقة بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 82-69، وبما يكفل له حصد لقب بطولة الدوري.

وفي الوقت الذي بات فيه شباب الأهلي على بعد خطوة من استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة الشارقة، بات «الملك» مطالباً برد اعتباره في موقعة الإياب، وهو الخيار الوحيد له إذا أراد أراد إحياء آماله في الاحتفاظ باللقب الذي يحمله، خصوصاً أن فوز الشارقة إياباً سيفرض على الفريقين وفق نظام البطولة «BEST OF3» خوض مباراة ثالثة فاصلة لحسم الفائز باللقب، والتي حدد موعد لها في 13 من مارس/ آذار الجاري.