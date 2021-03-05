شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز لعلاج يرقان الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور أطباء من جامعة يوكوهاما اليابانية، جهازاً يوضع على الجبين لعلاج «يرقان» الأطفال، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ أو حتى الموت إذا ترك دون علاج، وينتج عن ارتفاع مستويات مركب «البيليروبين» في الدم، مما يؤدي إلى تحول لون الجلد إلى اللون الأصفر. وعادةً ما يتضمن العلاج تعريض الرضيع للضوء الأزرق، الذي يخفف من مستويات «البيليروبين»، ومع ذلك، فإن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وتطور الحساسية. ويصيب اليرقان ما يقرب من 80 % من جميع الأطفال حديثي الولادة، ويعمل الجهاز، الذي صمم من السيليكون، بالبطارية ويوضع على جبهة الرضيع، ثم يستخدم كاميرا مدمجة ومصابيح «إل إي دي» لتصوير بشرته، وتنقل الصور لاسلكياً إلى هاتف ذكي مقترن بالجهاز، حيث يحلل التطبيق لون البشرة في الصور للتأكد من مستويات «البيليروبين» في الوقت الفعلي. ويشتمل الجهاز على مقياس «تأكسج» النبض، لقياس معدل نبض الطفل وتشبع الأكسجين في الدم. ويقيم أطباء الأطفال مستويات «البيليروبين» بشكل دوري في الأطفال المصابين باليرقان عبر الهاتف الذكي المقترن بالجهاز.