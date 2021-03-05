شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنفي عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت – رويترز

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقال المتحدث باسم الخارجية: «اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة». وذكر تقرير لوكالة بلومبيرج، الخميس، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقاً في مزاعم اختلاس أموال عامة.