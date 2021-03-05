شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات بطولة فزاع للغوص الحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل عقد المتأهلين إلى النهائيات التي تقام، السبت، للنسخة الـ15 لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بعد إقامة التصفيات وسط مشاركة لافتة من مختلف الجنسيات.

وشهدت التصفيات التي امتدت عدة ساعات متواصلة، تسجيل أرقام زمنية عكست حرص الغواصين على استمرار التدريبات رغم ظروف جائحة فيروس كورونا حول العالم، فيما كان اللافت توافد نجوم عالميين ممن حرصوا على القدوم إلى دبي، بالنظر للأهمية الكبيرة والسمعة التي تمتلكها هذه البطولة التراثية.

وتقام،السبت، النهائيات للفئة المفتوحة وفئة الخليجين، وفئة الناشئين التي تم رفع سن المشاركة فيها.

أرقام جيدة

وأكد حمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة، أن المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المشاركة المحلية، أمر إيجابي للغاية في ظل الظروف الصحية الحالية، إلى جانب الأرقام الجيدة التي تم تحقيقها، مع توقعات أن ترتفع هذه الأزمنة في النهائيات.

وأضاف: نشكر جميع فرق العمل التي تساعدنا على تحقيق النجاح في البطولة، من خلال المنقذين من شرطة دبي، والطاقم التحكيمي من اتحاد الإمارات للسباحة، إلى جانب جهود القائمين على مجمع حمدان الرياضي.

إبداع مهندس

وبرز بين المشاركين الشاب المواطن عبدالله الحسام، الذي يعمل كمهندس مدني ويعشق رياضة الغوص، الذي سبق أن نفذ فكرة غير مسبوقة دخلت سجلات الأرقام القياسية الوطنية، عندما قام بتثبيت سارية علم الدولة تحت الماء خلال الاحتفالات باليوم الوطني في عام 2013، وقال: أشارك للمرة الثانية في هذه البطولة، ورغم جائحة كورونا فإن من يحب رياضة الغوص يجد القدرة والوقت لمواصلة تدريباته وسعيه للتفوق في هذه الرياضة التراثية التي نفتخر بها لكونها مرتبطة بتراثنا وعاداتنا لمئات السنين، وفيما أعمل كمهندس مدني فإن البحر والغوص كان دائماً أمراً أعشقه، وأفتخر بأنني أول من قام بتنفيذ أول سارية علم ذاتية الارتكاز في العالم تحت الماء.