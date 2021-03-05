شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي يتصدر المرحلة الأولى في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الفارس راشد أحمد البلوشي المرحلة الأولى من سباق القدرة لمسافة 155 كيلومتراً، المصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية في الختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وتبلغ مسافة هذه المرحلة التي شهدت مشاركة 53 فارساً وفارسة، 84 كيلومتراً، وتمكن البلوشي من تحقيق المركز الأول على صهوة «الجيلابي جيبهار» لإسطبلات ند الشبا، في زمن قدره 3:56:16 ساعات.

وجاء في المركز الثاني بهاواني سينج على صهوة «برينس كديم سبا» لإسطبلات الريف (العجبان 2)، وثالثاً محمد حمود حميد الغيلاني على صهوة «بريمرفالي كولد بلاي» لإسطبلات الريف.

وتمكن 39 فارساً وفارسة من أصل 53 مشاركاً من إكمال السباق بنجاح، فيما خرج 14 آخرون لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري التي يتوجب المرور عليها عقب كل مرحلة للتأكد من صحة ولياقة الجواد حتى تتسنى له مواصلة السباق.

وتتواصل صباح السبت، فعاليات المهرجان في المرحلة الثانية من سباق القدرة لمسافة 155 كيلومتراً، المصنف دولياً بنجمتين، وتبلغ مسافة هذه المرحلة 71 كيلومتراً، ويقام تزامناً مع هذا السباق، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر.