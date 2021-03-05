شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الإخوان فى بريطانيا.. دراسة تكشف أسباب انتشار الجماعات الإرهابية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة أعدها المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب، أن جماعة الإخوان تمتلك عدد كبير من الجمعيات الدينية والاجتماعية فى البلاد، أبرزها الرابطة الإسلامية فى بريطانيا، وأن هذه الرابطة تمثل مركز للجماعة فى المملكة المتحدة.

وتذكر الدراسة، أن أنس التكريتى أحد أعضاء الرابطة يعمل لخدمة أجندة الإخوان فى بريطانيا، واستطاع تأسيس مؤسسة قرطبة، وتشير أنشطته لسلوك موحد مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.

وتابعت الدراسة، أن تركيا وقطر لا تسيطران وحدهما على تمويلات الجمعيات الإسلامية فى بريطانيا، بل أن إيران لديها مراكز دينية فى المملكة تُدار من طهران مثل المركز الإسلامى فى إنجلترا، والمركز الإسلامى فى مانشستر، ومؤسسة الإمام على.

ولفتت الدراسة أن المعالجة البريطانية لقضية الجماعات الدينية تتسم بالازدواجية وتراجع الفاعلية، ففى الوقت الذى تشهد فيه البلاد مطالبات نيابية بحظر جماعة الإخوان وتشديد الرقابة على عناصرها، فإن النواب يتساهلون مع جماعات أخرى موالية لها، وذلك عطفًا على نواب آخرين لديهم تاريخ فى التعاون مع الإخوان.

وأكدت الدراسة، أن النائب بحزب المحافظين، أندرو روزينديل وجه سؤالاً إلى الحكومة البريطانية حول انتشار أنشطة جماعة الإخوان في البلاد، مستفسرًا من وزيرة الداخلية، بريتى باتل عن تقييمات الوزارة نحو أنشطة الإخوان المتزايدة في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، ومستجوبًا لوزير الخارجية، دومينيك راب عن تقييم نتيجة التراجع الاقتصادي الدولي على مسارات التجنيد التي يمارسها تنظيم الإخوان حول العالم.

وأوضحت الدراسة أن قطر تلعب دورًا خطيرًا في استغلال المؤسسات النقدية في تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، وكشفت صحيفة الجارديان في 11 نوفمبر 2020 عن تحقيق يجرى بناء على طلب شرطة مكافحة الإرهاب لوجود ترهيب ضد شهود ومدعين فى قضية تمويل الإرهاب المتهم بها بنك الدوحة.

واختتمت الدراسة يوجد تأخر فى سياسات المملكة المتحدة المناهضة لانتشار الجماعات المتطرفة، إلى جانب خلط فى الرؤى نحو التنظيمات الإرهابية وماهية تحركاتها، كما أن صناع القرار السياسى بالبلاد يتورطون أحيانًا بشبهات روابط غير مفهومة مع تلك الحركات وسط معالجات غير دقيقة لانعكاسات هذه المرونة على الحالة الأمنية بالبلاد، أن دائرة الجماعات المتطرفة فى بريطانيا لا يقتصر انعكاساتها على الأوضاع الأمنية بل تصل إلى نتائج اقتصادية تمنح أفرع المؤسسات المالية لقطر بلندن ممرًا لتمويل الجماعات المتطرفة.