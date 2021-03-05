الصحة العالمية: 11 مليون جرعة من لقاحات كورونا وصلت أفريقيا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - برازافيل - أ ش أ

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لافريقيا، اليوم الجمعة، وصول أكثر من 11 مليون جرعة حتى الآن من لقاحات فيروس كورونا إلى 11 بلدا أفريقيا عبر برنامج "كوفاكس" المعني بتوصيل اللقاح لمختلف دول العالم، مشيرة إلى وصول 864 ألف جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية إلى أوغندا.

وقال المكتب على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وصلت 864 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا لكوفيد-19 إلى كمبالا، أوغندا هذا المساء"، مضيفا: "11 بلدا وأكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 جرى توصيلها في أنحاء أفريقيا عبر كوفاكس حتى الآن".