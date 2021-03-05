بلجيكا تعتزم إستعادة أطفالٍ وأمّهات محتجزين في سوريا

اسماعيل عبد الحي - أعلن رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو أن بلاده سوف تستعيد أطفالا محتجزين في مخيم للاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وقال دي كرو للبرلمان البلجيكي أمس الخميس "الحقيقة أن الوضع في مخيم "الهول" يتدهور بشكل خطير".

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 إمرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق.

ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.

وشدد دي كرو على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات، مشيرا إلى "خطورة تحول هؤلاء الأطفال إلى متشددين".

وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في إستعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش"، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.

روسيا اليوم