إجراءات وقائية جديدة في النمسا لمكافحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت النمسا تطبيق حزمة إجراءات وقائية جديدة، لتقليص عدد الإصابات، بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 302 رغم تبني مستويات عالية جداً من الالتزام.

تشمل الإجراءات الجديدة منع الأشخاص من مغادرة المدن والمناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة، دون تقديم اختبار كورونا سلبي، والتوسع في إجراء الفحوصات المجانية بهذه المدن، وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة المزدحمة، وتطبيق مفاهيم وقائية جديدة في الشركات، التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً.

وحذر رودولف أنشوبر، وزير الصحة النمساوي، من تطور عدد الإصابات بفيروس كورونا، "بشكل يثير القلق للغاية"، لافتاً إلى زيادة عدد المرضى المصابين بالفيروس في المستشفيات بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي.

وعبر الوزير عن تخوفه من تكرار حدوث تطور سريع في أعداد الإصابات، مثلما حدث في شهر أكتوبر الماضي، وأشار إلى ارتفاع نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة بواقع 20% خلال الأسبوع الأخير.