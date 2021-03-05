الرئيس العراقي لبابا الفاتيكان: دوركم كبير في إرساء السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الرئيس العراقي، برهم صالح، بزيارة بابا الفاتيكان إلى بلاده، مؤكدا أن دور البابا فرنسيس كبير في إرساء السلام.

وقال الرئيس العراقي: "يحل علينا بابا الفاتيكان ضيفا عزيزا رغم القيود التي تفرضها جائحة كورونا".

وأضاف: "نشكر البابا فرنسيس لاستجابته لدعوة الشعب العراقي وقبوله دعوة زيارتنا، دوركم الكبير في إرساء السلام والأخوة الإنسانية موضع اعتزاز وتقدير".

وأشار إلى أن "الشرق الأوسط يواجه أزمة في التعايش والقبول بالآخر بسبب التوترات والإرهاب".

وتابع: "شعبنا عاش ضحية لحروب عبثية وسياسات قمعية على مدار عقود، وبصفة عامة نعيش زمنا يملؤه التقاطعات والاستقطابات ويرعاه الإرهاب مما يهدد مستقبلنا جميعا".





وأوضح أن "هناك بلادا في منطقتنا تخسر الدماء وفرص البناء وأخرى تخسر الأموال ولا حل إلا بالحوار والتعاون".

وأكد على أنه "لا تزال أمامنا تحديات كبيرة في سبيل تحقيق الإصلاحات، نريد أن يكون العراق مستقلا ذا سيادة كاملة غير منقوصة".

وشدد على أن العالم بحاجة للبعد عن الاستقطاب وتسخير الإمكانيات الجماعية لصالح التقدم وخدمة الإنسان في ظل تهديدات كورونا.

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، قادما من مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية روما، في زيارة تاريخية للبلد الذي يئن من الاضطرابات والعمليات الإرهابية.