إصابة صيادين فلسطينيين برصاص إسرائيلي قبالة غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب صيادان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة شمال قطاع غزة.

وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر لـ"الخليج 365" إن الصيادين أدهم ناصر أبوقاسم، ومحمد أشرف العاوور، أصيبا برصاص البحرية الإسرائيلية غرب منطقة بيت لاهيا ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكر أن زوارق البحرية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال غرب منطقة بيت لاهيا، ما أدى لوقوع الإصابتين وإلحاق أضرار كبيرة بقارب صيد.

وتؤدي المطاردات شبه اليومية للصيادين في بحر قطاع غزة إلى وقوع إصابات بينهم واعتقالات وأضرار فادحة تصيب القوارب، علاوة على استشهاد عدد من الصيادين في البحر.