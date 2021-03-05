موقف محرج لبايدن مع النواب خلال اجتماع افتراضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما كان يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرد على أسئلة الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب، قطع البيت الأبيض البث المباشر لسبب غير مفهوم.

بايدن (78 عاما) منذ توليه الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي لم يعقد بعد مؤتمرًا صحفيًا رسميًا، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والأربعاء الماضي، شارك في تجمع للديمقراطيين من مجلس النواب افتراضيًا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد تقديمه من جانب نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، تحدث بايدن عن مشروع الإغاثة المتعلق بـ"كوفيد-19"، المتنازع عليه داخل الكونجرس.

وأوضح لماذا المشروع يحمل أهمية كبيرة، وحث الديمقراطيين على عرض الموضوع على ناخبيهم.

وقال بايدن خلال التجمع الافتراضي للنواب: "يسعدني تلقي الأسئلة، إن كان هذا ما يفترض بي فعله، نانسي"، في إشارة إلى بيلوسي.

وأضاف: "كل ما تريدين مني فعله"، ثم فجأة انقطع البث بشكل غير مفهوم.

ويواجه بايدن نداءات متصاعدة لعقد مؤتمر صحفي، إذ مرت 43 يومًا بدون واحد، فيما ألقى بتصريحات مقتضبة من على أرض البيت الأبيض للصحفيين.