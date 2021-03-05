شكرا لقرائتكم خبر عن لاجئون عبروا الحدود الهندية هرباً من الاضطرابات في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غواهاتي (الهند) - أ ف ب

بدأ عدد من الأشخاص بالفرار إلى الهند، هرباً من الاضطرابات التي تشهدها ميانمار، وبعضهم عناصر في الشرطة رفضوا المشاركة في القمع العنيف للتظاهرات الرافضة لانقلاب عسكري في رانجون، بحسب مسؤولين وتقارير. وأطاح جيش ميانمار بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/شباط الماضي، ما أثار تظاهرات عارمة رد عليها الجيش بقوة قاتلة بشكل متزايد. وقالت الأمم المتحدة إن 38 شخصاً على الأقل قتلوا، الأربعاء. وقالت الشرطة الهندية إن 9 أشخاص عبروا الحدود البالغة 1600 كلم، وصولاً إلى ولاية ميزورام في نفس اليوم. وثلاثة منهم شرطيون رفضوا المشاركة في فض تظاهرات. وذكرت صحيفة «ذا هندو» إن 20 شخصاً على الأقل عبروا الحدود منذ الأربعاء، ونقلت عن أهالي وجود 50 شخصاً على الأقل في منطقتي شمباي وسيرشيب. وقال قائد الشرطة المحلية كومار ابيشيك إنه «تم إبلاغ وزارة داخلية الولاية بهوياتهم وأسباب فرارهم من ميانمار».