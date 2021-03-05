شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم المروحية العسكرية في تركيا بسبب «رداءة الطقس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أنقرة - أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، أن حادث تحطم المروحية العسكرية الذي أسفر عن مقتل 11 جندياً بينهم ضابط كبير الخميس في جنوب شرقي تركيا، نجم وفقاً للمعلومات الأولية عن سوء الأحوال الجوية. وقال أكار: «وفقاً للمعلومات الأولية والشهادات وقع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية المتقلبة». وأوضح أن السبب الحقيقي للحادث سيعلن «بعد تحقيق مفصل». وتابع أن جريحين حالتهما مستقرة لا يزالان في المستشفى، والفريق عثمان أرباش قائد الفيلق التركي الثامن بين ضحايا الحادث الذي وقع في ولاية بيتليس (جنوبي شرق). وبحسب وزارة الدفاع أقلعت الطائرة وهي من طراز كوجار الذي تصنعه إيرباص، من مدينة بينجول للتوجه إلى تاتفان قبيل الساعة 11,00 ت ج، وبعد نصف ساعة اختفت عن شاشات الرادار. وتمكنت السلطات من تحديد موقع التحطم بعد نشر طائرات مسيرة وطائرة استطلاع ومروحية، وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيون تركية المنطقة التي وقع فيها الحادث يلفها ضباب كثيف. ومساء الخميس أعلن ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب اردوغان أن «مصابنا كبير». ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات في جنوب شرقي تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.