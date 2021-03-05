شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ساخر يقتنص «الدب الذهبي» في «برلين السينمائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز المخرج الروماني رادو جوده (43 عاماً) بجائزة «الدب الذهبي» في الدورة الحادية والسبعين من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه الساخر «باد لاك بانجينج أور لوني بورن»، وهو شريط لاذع عن نفاق المجتمعات المعاصرة، صوّر في خضمّ جائحة «كوفيد-19».

وحيّت لجنة التحكيم التي التأمت افتراضياً هذا الفيلم، الذي يتناول قصة امرأة تقع ضحية الابتزاز على «الإنترنت».

واقتنص جائزة «الدب الفضي» فيلم «ويل أوف فورتشن أند فانتاسي» لريوسوكي هاماجوتشي (اليابان)، وفاز «مستر باخمان أند هيز كلاس» لماريا ستيف (ألمانيا) بجائزة لجنة التحكيم، وأفضل مخرج دينيس ناجي عن «ناتشورال لايت» (المجر)

وفازت الألمانية مارين إيجرت عن دورها في «أيم يور مان» (ألمانيا) بأفضل أداء تمثيلي، وأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي، المجرية ليلا كيزلينجر عن دورها في «فوريست - آي سي يو إيفريوير». وأفضل مساهمة فنية: ييبران أسود عن مونتاج فيلم «أونا بيليكولا دي بوليثياس» لألونسو رويزبالاسيوس (المكسيك) وأفضل سيناريو: «إنتروداكشن» لهونج سانجسو (كوريا الجنوبية)