شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة العين لقفز الحواجز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تشتمل على ست منافسات دولية، يتنافس عليها 100 من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 18 دولة عربية وأجنبية. بمنافسة محلية من جولة واحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115 ـ 120) سم، جاءت أولى الفعاليات، وتنافس فيها الفرسان على ثلاث فئات. وفي فئة المستوى الثاني شارك 46 فارساً وفارسة، ونجح 10 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس مجد الدين بادنكي بالجواد «شاكو برنس» من نادي مندرة للفروسية، والثاني الفارس سامي سلطاني بالجواد «بالينوي كرنفال هارفي» من نادي العين للفروسية. وتنافس 18 فارساً وفارسة في منافسات الناشئين (الجونيورز)، وأكمل الجولة دون خطأ فارسان من نادي الشارقة للفروسية، الأول عمر الحاج بالفرس «بابريكا»، والثاني الفارس عبد الله محمد المازمي بالفرس «ساليستا دو لا هارت». وبخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات شارك 21 فارساً وفارسة، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس سالم أحمد السويدي والفرس «فهرنهايت دو هولبيك» (6 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس تريفور برين والجواد «زد سفن بورش» من فريق (زد سفن)، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس هشام غريب والفرس «لومادين» من نادي الشارقة للفروسية.