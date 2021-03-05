شكرا لقرائتكم خبر عن «هواء الساحل» بـ 75 جنيهاً إسترلينياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أثارت شركة «كوست كابشر» البريطانية جدلاً عبر الإنترنت لبيعها عبوات زجاجية مليئة بـ«هواء الساحل» بحجم 700 مللي مقابل 75 جنيهاً إسترلينياً، ما يعادل 105 دولارات للزجاجة الواحدة. وبدأت الشركة في تعبئة الهواء وبيعه كتذكار ونقطة نقاش حول أهمية الهواء النظيف في العصر الحديث، ويعد الناس من المناطق الملوثة في العالم من أبرز زبائن الشركة. ولا تعتبر هذه الشركة الوحيدة في العالم التي تبيع الناس الهواء، فهناك شركة «فيتاليتي» الكندية التي تبيع الهواء النقي المعلب من جبال روكي، التي تبيع الهواء من الريف الفرنسي، لكن ما يميز الشركة البريطانية السعر الخيالي لزجاجة 700 مللي. وأشارت الشركة إلى أن موظفيها يبذلون جهوداً كبيرة للتأكد من أنهم يقومون فقط بتعبئة الهواء الساحلي النظيف في مقاطعة كورنوال، والمناطق النائية ذات الجمال الطبيعي، وأوضحت أن كل زجاجة تحمل توقيع الشركة.