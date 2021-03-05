السكة الحديد تنفي إنهاء التعاقد مع جنرال إلكتريك لتصنيع وتوريد 100 جرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم:

قال المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية من سعي الهيئة لإنهاء التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، لا أساس له من الصحة.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن أعمال التقييم والفحص للعروض رجحت عرض شركة جنرال إلكتريك، وأنه سيتم إعلان فوزها بالاشتراك مع البنك الأوروبي الممول لتكلفة شراء الجرارات الـ 100، حيث تجرى كافة إجراءات الشراء بالتنسيق مع البنك الأوروبي الممول لتكلفتها

وأوضح رسلان أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة وأن هناك 4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة، مشيرا إلى أن اختيار الفائز يحدده العرض الفني والمالي لكل شركة ووفق إجراءات تتسم بالشفافية التامة والفرص المتساوية لكافة الشركات,

وأشار إلى أنه سيتم خلال أبريل المقبل تحديد الشركة الفائزة بحق توريد 100 جرار جديد طبقا لكراسات الشروط الخاصة بهذه المناقصة، وفي ضوء اللوائح المعتمدة من الهيئة والبنك الأوروبي ونتيجة فحص العروض الفنية والمالية من قبل لجنة فنية ومالية مشتركة من كل من (استشاري المشروع – الهيئة – البنك الممول ).

وجدير بالذكر أن هذه الصفقة ممولة من قبل بنك الإعمار الأوروبي بمبلغ 290 مليون يورو ليرتفع عدد الجرارات الجديدة العاملة بعد ذلك بالهيئة إلى 260 جرار عقب وصول هذه الجرارات ودخولها الخدمة .