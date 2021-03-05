بعد جائزة الابتكار الحضاري.. مطالب بإدراج "أسوان العتيقة" ضمن البرامج السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تتنوع المنتجات السياحية في أسوان، بين الثقافية، والعلاجية، وسياحة المؤتمرات، ما جعلها قبلة للسائحين من مختلف دول العالم، ومؤهلة للحصول على عدة جوائز محلية ودولية منها جائزة مدن الإبداع والتعلم من اليونسكو وأخيرا جائزة قوانغتشو الدولية في الابتكار الحضاري.

العاملون بالسياحة في أسوان طالبوا بتجديد البرامج السياحية وإضافة مزارات جديدة، لجذب أعداد أكبر من السائحين وخاصة السياح الذين يعشقون أسوان ويقومون بزيارتها أكثر من مرة.

ومن أهم المقترحات التي يطالب العاملون بالسياحة بإدراجها ضمن برامج الشركات السياحية وخاصة فيما يعرف بجولة المدينة زيارة البيوت والشوارع العتيقة بأسوان.

عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، طالب بالحفاظ على التراث والشوارع القديمة في أسوان ببيوتها العتيقة مثل شوارع الحسناب والشنقراب وبشير بك ونادي بك، وما يميز بيوتها من قباب وقبوات وخوخ.

وأضاف "صابر" عند الاهتمام بهذه الشوارع ستكون إضافة كبيرة لزوار أسوان من السائحين الذين يقومون بما يسمى City tour جولة المدينة، وهذا ما أكد عليه وطالب به معظم المرشدين العاملين بأسوان، وخاصة أن هذه الشوارع لها طابع عربي إسلامي، وتختلف بشكل أو آخر عن بيوت غرب سهيل والقرى النوبية، التي أصبحت في حد ذاتها مزاراً سياحياً يستقبل مئات السائحين، وتصبح بيوت النوبيين في غرب أسوان وبيوت الأصولية في الشرق هو إثراء للسياحة الاجتماعية في هذه المدينة الرائعة.

ناشد صابر الفنانين والمبدعين من أبناء أسوان والأكاديميين مثل الدكتور شوقي معروف الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتورة ناهد بابا الأستاذ بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، لوضع تصور للحفاظ على بيوت وشوارع أسوان العتيقة والتي تعد من التراث الإنساني الجاذب للسياحة.