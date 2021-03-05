"كشري ومسقعة" في لاس فيجاس.. كيف نقلت آية وإيمان المطبخ المصري لأمريكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

قبل 14 عاما وحين استقرت الشقيقتان آية وإيمان حجاج في الولايات المتحدة، لم تتخيلا أن الغُربة ستجعل علاقتهما بالمطبخ المصري وثيقة، وأنهما ستقودان مطعمهما الخاص فيما بعد بمدينة لاس فيجاس، تنقلان من خلاله الأكلات الشعبية المصرية.

في البداية، ذهبت إيمان للولايات المتحدة الأمريكية لتتزوج، وبعد استقرارها بعشر سنوات وصلت أختها آية لتجتمع معها في 2016.

"علاقتي بالأكل المصري زي كل المصريين فلما كنت بحس إن أهلي وحشوني كنت بطبخ واتعلمت أطبخ في أمريكا مش في مصر".. تقول إيمان التي ظلت توطد علاقتها بمصر عن طرق الطهي حتى تحسن بعد سنوات من المحاولات "الحقيقة من الحاجات اللي خلتني أتأخر ان زوجي مش مصري فكان بيتعرف عالأكل المصري لأول مرة ومش عارف يحدد الأكل مظبوط ومثالي ولا لأ؟".

بعد استقرار آية مع أختها بمدينة "لاس فيجاس" قررت الأختان الاجتماع لتأسيس مطعم للأكل المصري وبعد صعوبات في نيل الترخيص اللازم وتجهيز المكان افتتحتا مطعم "pot's" في عام 2018 "الحقيقة إن أختي كانت العمود الفقري لمشروعنا ومفقدناش الأمل بسهولة من تعقيد الإجراءات ودة فرق معانا جداً".

قبل الافتتاح قررت الشقيقتان أن يكون مطعمهما نباتي "vegan" بديلا لكل أنواع اللحوم، ومن أسباب ذلك هو تنوع الأكل المصري النباتي للدرجة التي تجعل كالفول والطعمية والبصارة والكشري والمسقعة، ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد، إذ كان من الصعب الاعتماد على الأصناف مرتفعة الثمن مثل اللحوم، كما أن مجتمع النباتيين منتشر في الولايات المتحدة ويميلون لاستكشاف النكهات المختلفة والتجريب "دا غير إن المستقبل كله شايف إن الأكل النباتي هو الأفضل للبيئة وللإنسان".

في مدينة "لاس فيجاس" الليلية المعروفة بفنادقها الفاخرة، فتحت الشقيقتان مطعمها لسكان المدينة العاديين، ليبدأوا يومهم بإفطار مصري "المطعم في البداية مكانش موجه للمصريين أبدا ولا العرب لأنهم بيطبخوا الأكل دة في بيتهم، لكن كنا بنفرح جدا أما يدخل مصري المطعم ويقولنا إفيه يضحك أو أنه حس أنه اتنقل لمصر في لحظة".



مع توافد الزبائن على المطعم الجديد جاءت ردود الفعل الجيدة للشقيقتين، ليحصل مطعم "pot's" مركزا في قائمة أفضل 100 مطعم بأمريكا عام 2019 وفي مدينة "لاس فيجاس" احتل المطعم المركز الخامس عام 2020 ليتفوق على مطاعم معروفة بالمدينة وقديمة "ودا لأننا من بداية تخطيطنا للمطعم كنا حريصين اننا ننقل مصر بكل تفاصيلها للمطعم بداية من اسم المطعم اللي هو معناه قدرة الفول وكمان التصميم ولحد القعدة المريحة والبساطة في كل تفاصيل المكان" على حد قول إيمان.