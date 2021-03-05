"تزوجت عدة مرات مقاتلين من داعش".. النرويج تحاكم عائدة من سوريا

اسماعيل عبد الحي - تكشف محاكمة جارية حاليا في النرويج، لإحدى "العائدات" من سوريا عن حدود التعامل مع المتطرفين في نظر القضاء.

كانت تعتني بالأطفال وتقوم بالأعمال المنزلية والطهي، بينما كان أزواجها المتعاقبون يقاتلون في سبيل تنظيم داعش.

وهذه الشابة (30 عاما) التي دفعها حبها لشاب إلى الذهاب في عام 2013 إلى سوريا التي تشهد نزاعا، تخضع للمحاكمة منذ الاثنين في أوسلو بتهمة "المشاركة في منظمة إرهابية" بعد أن عاشت ست سنوات في كنف ما أصبح في يونيو 2014 "خلافة" داعش.

وقالت هذه النرويجية من أصول باكستانية إنها رغبت عدة مرات دون جدوى في تقصير مدة إقامتها في سوريا، التي وصلتها محملة، وفق إعترافها، بـ"أفكار متطرفة" لكنه سرعان ما خاب أملها.

وأنجبت خلال هذه الفترة طفلين من ثلاثة ارتباطات متتالية مع مقاتلين من التنظيم.

وقال النائب العام، غير إيفانجر "من خلال رعاية الأطفال والطهي وغسل الملابس، سهلت مشاركة العديد من المقاتلين الأجانب في المعارك".

وفتنت الشابة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها من أجل حماية أطفالها، في البداية بالشاب النرويجي من أصل تشيلي، باستيان فاسكيز، الذي التقته قبل أن يتوجه إلى سوريا للقتال في 2012. وكانت تضحك عندما يخبرها على الهاتف عن الحرب بكل فظائعها.

وقالت المتهمة، التي لم تعد ترتدي الحجاب، في المحكمة "كنت في حالة حب لدرجة أنني كنت أؤمن بكل ما يؤمن به".

انضمت إليه في سوريا بعد أن تزوجته عبر الإنترنت، وأشارت إلى أن هذه العلاقة جنحت إلى العنف ولم يكن بإمكانها الإفلات.

وتتهمها النيابة بالترويج لمثل ما قامت به.

وجاء في نص الاتهام "خلال زواجها من فاسكيز، تحدثت أيضا بشكل إيجابي عن تنظيم داعش والحياة في سوريا إلى نساء في النرويج بهدف حثهن على الزواج من مقاتلين أجانب في التنظيم".

ولقي فاسكيز حتفه في عام 2015 عندما كان يقوم بتصنيع متفجرات.

وتزوجت المتهمة مرة أخرى من مصري، وأنجبت منه طفلها الثاني وتوفي في القتال، ثم من صديقه المنتمي إلى التنظيم ذاته.

ويرى الدفاع أن هذه الزيجات لا تشكل ولاء للتنظيم بل سببا للبقاء على أمل مغادرة "الخلافة" في يوم من الأيام.

وأكد المحامي، نيلز كريستيان نوردهوس، أنها "لم تشارك في تنظيم داعش، لقد نجت من التنظيم".