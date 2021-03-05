عاجل-تدمير 4 طائرات مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة فجر وصباح اليوم، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.



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