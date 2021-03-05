ارتفاع الدولار لأعلى مستوى مقابل اليورو والين والفرنك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 3:08 مساءً

ارتفع الدولار لأعلى مستوى منذ عدة أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسري، اليوم الجمعة، بعدما لم يبد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلقا إزاء موجة بيع شهدتها سندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.

وقال باول في منتدى لصحيفة ”وول ستريت جورنال“، أمس الخميس، إن موجة بيع لسندات الخزانة لا تخل بالنظام وليس من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة طويلة الأمد لمستويات شديدة الارتفاع للدرجة التي تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتدخل بشكل أكثر قوة.

وأعادت تصريحات رئيس المركزي الأمريكي إشعال فتيل موجة البيع في سندات الخزانة.

كما كرر أنه ملتزم بالحفاظ على سياسة نقدية بالغة التيسير لحين قطع الاقتصاد ”لشوط طويل جدا على طريق التعافي“.

ولاحظ نيل جونز رئيس مبيعات الصرف الأجنبي لدى بنك ميزوهو، أن الدولار ارتفع بقوة بعد تصريحات باول؛ إذ رأى أن الكثيرين في السوق كانوا يتطلعون لتصريحات أقوى من المركزي الأمريكي تكبح المزيد من الارتفاعات في العائدات، ولم تصدر تلك التصريحات والدولار يصعد بوجه عام بفعل توقعات بارتفاعات أخرى في العوائد الأمريكية.

وتراجع اليورو 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 % أثناء الليل.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الين مسجلا 108.45، مرتفعا 0.5 % أمام العملة اليابانية.

وأحجم وزير المالية الياباني تارو آسو عن التعليق على تراجع قيمة الين لدى سؤاله عن أثره المحتمل على الاقتصاد في بلاده.

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر واستقر في أحدث تعاملات عند 91.960 في المعاملات المبكرة في لندن، بعد أن ربح 0.7 % أمس الخميس.

أما العملات العالية المخاطر، ومنها الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي، فقد تراجعت مقتفية أثر الأسهم مع تحول معنويات المستثمرين مرة أخرى إلى التشاؤم.

وهبط الدولار الأسترالي 0.6 % إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7673 دولار أمريكي، مواصلا خسائر تكبدها أمس الخميس، بلغت 0.7 %. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 % إلى 0.7140 دولار أمريكي.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 3.7 % إلى 46571 دولارا. وانخفض الإيثر 5.52 % إلى 1453.29 دولار، بحسب “إرم نيوز”.