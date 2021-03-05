لبنان ترحب من بعيد: اهلاً بقداسة البابا على أرض المشرق

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بغداد - ياسين صفوان - رحب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، بزيارة بابا الفاتيكان، إلى العراق، فيما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في إرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه العراق وسائر شعوب المنطقة.
وقال عون في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، وتابعته الخليج 365، "اهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات".
وأضاف عون "كلنا أمل بأن تعطي زيارة البابا لبلاد الرافدين، دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".