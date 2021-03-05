انت الان تتابع خبر لبنان ترحب من بعيد: اهلاً بقداسة البابا على أرض المشرق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رحب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، بزيارة بابا الفاتيكان، إلى العراق، فيما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في إرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه العراق وسائر شعوب المنطقة.