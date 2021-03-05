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"رسالة سلام".. البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

وصل البابا فرانسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد، واستقبل مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس، وسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة ، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية. وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتى بدأت فى عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضى المقدسة، وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوى ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن شركة الطيران، مشيرة إلى أن طاقم طائرتها يتكون من ثلاثة طيارين وثمانية مضيفات.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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