شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يصل إلى العراق في رحلة تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، البابا فرنسيس في قصر بغداد الرئاسي، وانطلاق مراسل الاستقبال الرسمي.

ووصل البابا فرنسيس إلى مطار بغداد، صباح الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام، وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وغادر البابا روما في صباح اليوم في أول زيارة باباوية للعراق. وأقلعت طائرة تابعة لشركة إيطالية تقل البابا ومرافقيه وطاقماً أمنياً ونحو 75 صحفياً من مطار ليوناردو دافنشي في روما، متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

ونشر العراق آلافاً إضافية من أفراد قوات الأمن؛ لحماية البابا فرنسيس خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

ومن المقرر أن يزور البابا (84 عاماً) أربع مدن منها الموصل ومدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم. وقبل مغادرته الفاتيكان اجتمع البابا مع 12 لاجئاً من العراق يعيشون في إيطاليا. وهذه هي الرحلة رقم 33 للبابا إلى خارج إيطاليا، ومن المقرر أن يعود إلى روما صباح يوم الاثنين.