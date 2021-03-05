شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تفتتح مسجدين بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد السكينة، ومسجد طليحة بن خويلد، بإجمالي عدد مصلين يقارب الـ 960 مصلياً ومصلية، وذلك ضمن جهود الدائرة لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الاهتمام بتشييد وعمارة المساجد في إمارة الشارقة، والتركيز على تشييد المرافق التي تجسد تطلعات حكومة الشارقة وتعزز الاستقرار والتلاحم المجتمعي. يقع مسجد السكينة في منطقة الرحمانية 4، ويتسع لـ 900 مصلٍ ومصلية، منها 75 للنساء، وقد شيّد وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، على مساحة 2267.6 متر مربع، وتعلوه قبة دائرية الشكل ومنارة بارتفاع 35.15 متر، مع توفر مجموعة من المرافق الخدمية. أما مسجد طليحة بن خويلد، فيقع في منطقة فلاح الزراعية، وقد بني وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث على مساحة أرض إجمالية تبلغ 240 متراً مربعاً، ويتسع المسجد لعدد 60 مصلياً، تعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 10.5 متر، وتضم أرض المسجد عدداً من المرافق الخدمية.