شكرا لقرائتكم خبر عن نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. أبرز رسائل حنفى جبالى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب، رسائل هامة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال رئاسته جلسات المجلس على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، وجاءت هذه الرسائل كالتالى:

1- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته وانحيازه للشارع المصرى والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

2- نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.

3- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.

4- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر..فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.

5- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحرى الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.

6-النقاش تحت القبة يثرى الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالى.