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شكرا لقرائتكم خبر عن نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. أبرز رسائل حنفى جبالى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
1- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته وانحيازه للشارع المصرى والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
2- نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.
3- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.
4- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر..فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.
5- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحرى الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.
6-النقاش تحت القبة يثرى الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالى.