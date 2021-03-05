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نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. أبرز رسائل حنفى جبالى خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب، رسائل هامة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال رئاسته جلسات المجلس على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، وجاءت هذه الرسائل كالتالى:

 

 

1- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته وانحيازه للشارع المصرى والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

 

2- نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.

 

3- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.

 

4- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر..فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.

 

5- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحرى الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.

 

6-النقاش تحت القبة يثرى الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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