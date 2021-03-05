في زيارة تاريخية… البابا وصل إلى العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 1:21 مساءً

وصل البابا فرانسيس إلى العراق قادما من روما، في أول زيارة له منذ تفشي وباء كورونا، تستمر 4 أيام.

وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي، وعدد من المسؤولين العراقيين.

وتأتي الزيارة غير المسبوقة في وقت يشهد العراق ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تخطت السبت الخمسة آلاف في يوم واحد، وهو رقم قياسي، فيما تفرض السلطات إغلاقاً تاماً يتزامن مع الزيارة. كما تشهد البلاد توترات أمنية.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما, متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة، وذلك بحسب “الحرة”.