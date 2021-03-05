بالصور: العراقيون تجمعوا في أماكن مختلفة لاستقبال البابا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 12:56 مساءً

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن “زيارة البابا فرنسيس الى العراق تاريخية وتحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي”. ودعا له بالتوفيق في رحلته وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية.

ويصل البابا فرنسيس إلى العراق، وعلى الأثر، غلب الحماس الكثير من العراقيين الذين تجمعوا في أماكن مختلفة للبلاد لاستقباله رغم الحظر التام الذي فرضته السلطات.

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