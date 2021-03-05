اختفاء تلميذتين في تادلة… ووالد إحداهما: ذهبت إلى المدرسة قبل يومين ولم تعد

جدة - عبدالحي حسين - اختفت تلميذتان بمدينة قصبة تادلة تبلغان من العمر 17 سنة، بعدما غادرتا منزل أسرتهما للدراسة، لتختفيا عن أنظار أسرتهما منذ أزيد من 48 ساعة.

وقال محمد والد إحدى التلميذتين المختفيتين لـ”اليوم 24″، إن ابنته، تبلغ من العمر 17 السنة، مؤكدا اختفاءها بشكل مفاجئ رفقة صديقتها، بعدما غادرت المنزل قبل يومين؛ ولم يتم العثور عليهما لحد الساعة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية بتادلة، فتحت تحقيقا في الواقعة، حيث جرى توقيف شخصين يشتبه في علاقتهما بالموضوع .

وطالب والد الطفلة المختفية بتقديم المساعدة من أجل العثور على ابنته، مؤكدا أن الاختفاء خلف حزنا وألما لدى العائلة والأصدقاء، معلنا اعتصامه أمام المحكمة الابتدائية بتادلة، من أجل المطالبة بتسريع وتيرة البحث.