مشاكل الكوكب تزداد بعد عدم السماح له بتأهيل باقي لاعبيه رغم حل مشكل الفيفا

جدة - عبدالحي حسين - ازدادت مشاكل الكوكب المراكشي لكرة القدم، بعد عدم السماح له بتأهيل باقي لاعبيه، رغم حل مشكل الفيفا، بعدما رفض حسن الفيلالي، رئيس لجنة قانون اللاعب والرخص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السماح للفريق المراكشي بتأهيل بعض اللاعبين، الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورخصت الجامعة للكوكب تأهيل ستة لاعبين فقط، بعد تأديته لمبلغ 300 مليون سنتيم، فيما رفضت الترخيص للوافدين الجدد ياسين لكحل ويوسف بوشتة، وفيفيان مابيدي، من طرف الفيلالي بدعوى عدم وجود ضمانات مالية تضمن تأدية مستحقاتهم المادية.

جدير بالذكر، أن رئيس لجنة قانون اللاعب والرخص بالجامعة، هو نفسه رئيس فريق اتحاد الزموري للخميسات، أحد الفرق المنافسة للكوكب بالقسم الاحترافي الثاني، ما يجعل مشكل ازدواجية المهام يعود إلى الأضواء من جديد، وتفضيل المصلحة الخاصة على العامة، لتتواصل بذلك معاناة الكوكب مع مشكل تأهيل لاعبيه إلى وقت لاحق.