إيهاب أمير لـ”اليوم 24″: شاركت في مسلسل “السر القديم” لأن الدور يناسبني

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان إيهاب أمير، أن قبوله المشاركة في مسلسل “السر القديم” المرتقب عرضه على القناة الأولى، كان نتيجة إحساسه أن بإمكانه تقديم مستوى جيد في الدور المسنود إليه.

وصرح إيهاب لـ”اليوم24″، أن فكرة مشاركته في مسلسل ” السر القديم”، انبتقت من منحه مهمة تقديم أغنية الجينيريك، ما أدى به إلى مجالسة فريق عمله للحديث حول التفاصيل؛ فتطور الأمر إلى المشاركة في التشخيص، بعدما لمسوا فيه إمكانية القيام بذلك.

وأضاف أمير :” طلبت السيناريو والحمد لله وجدت الدور يناسبني، وأستطيع تقديم مستوى جيد أثناء تقمص الدور المسنود لي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور إلى جانب الأغنية “.

ويشارك إيهاب أمير في مسلسل السر القديم، إلى جانب كل من فاتى جمالي، وسعد موفق، وفاطمة الزهراء بناصر، وحسناء الطمطاوي، وعبد الإله عاجل، وجواد العلمي، كمال الكاظمي، وآخرون.

ويجرب إيهاب أمير التمثيل لأول مرة، بعد أزيد من خمس سنوات على بداية شهرته في الغناء، والتي انطلقت من خلال مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع “ستار أكاديمي” النسخة العربية، ثم تحقيقه شهرة واسعة بعد عودته إلى المغرب، تواصلت مع طرحه أعمال غنائية لاقت استحسان الجمهور.