تصريح تلفزي يثير الجدل… هل خصصت وزارة التربية الوطنية 450 مليون دولار لتطبيق مسار؟

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن حقيقة تخصيص 450 مليون دولار لإنجاز ثلاثة تطبيقات هاتفية للولوج إلى خدمات نظام المعلومات “مسار”، بعدما أثار تصريح لكاري مونهان، مساعدة المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، بهذا الخصوص، جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي.

مصادر مسؤولة بالوزارة، نفت لـ”اليوم 24″، ما تمت إثارته بهذا الشأن، مؤكدة أن مبلغ 450 مليون دولار، هو الغلاف المالي الذي خصص لبرنامج التعاون “الميثاق الثاني” الذي تموله الحكومة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية؛ وهو البرنامج الذي يضم مجموعة من عشرات المشاريع والمبادرات.

وأعطيت أمس الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لثلاثة تطبيقات جديدة للهاتف المحمول لتيسير الولوج إلى خدمات نظام المعلومات “مسار”، حيث أشارت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن تطوير هذه التطبيقات جاء في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون -الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ خاصة المشروع رقم 18: “تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين”.

وأضافت بأن هذه التطبيقات قد تم تطويرها من طرف قطاع التربية الوطنية، بدعم من وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في إطار مكون “تعزيز نظام المعلومات مسار” من مشروع “ثانوية التحدي”، الهادف إلى دعم قطاع التربية الوطنية قصد تطوير هذا النظام، والذي يأتي في إطار مكون “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الذي رصد له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وتوفر هذه التطبيقات، التي يمكن تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma، وكذا الولوج إليها مجانًا عبر الهواتف الذكية، أداة جديدة وسهلة الاستعمال، ستسهم في النهوض بالمنظومة التربوية وتعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين في الحقل المدرسي. كما ستشكل هذه التطبيقات فضاء لتتبع المسار الدراسي عن كثب بالنسبة للتلاميذ وأولياء أمورهم، وهي موجهة إلى الأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم؛ حيث يمكن تطبيق “مسار مدرس” الأساتذة من الاطلاع على أوضاعهم الإدارية والمالية وحركية انتقالاتهم ولوائح تلاميذهم وأقسامهم وجداول حصصهم، وكذا مسك النقط والغيابات وبرمجة المراقبة المستمرة، إلى جانب تتبع إنجاز الواجبات المنزلية من طرف تلاميذهم وتنفيذ البرامج بسهولة.

كما يوفر تطبيق “مسار ولي” لآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ وسيلة سهلة للاطلاع على المعطيات المتعلقة بالمسار الدراسي لأبنائهم وبناتهم، لاسيما استعمالات الزمن والنقط المحصل عليها برسم المراقبة المستمرة والغيابات والواجبات المنزلية والامتحانات.